Erste Schätzungen: Mo-BRUK legt Quartalsergebnis vor

Mo-BRUK wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 3,60 PLN aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,56 Prozent erhöht. Damals waren 3,58 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 72,9 Millionen PLN aus – eine Steigerung von 22,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mo-BRUK einen Umsatz von 59,6 Millionen PLN eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,34 PLN, gegenüber 4,33 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 397,3 Millionen PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 319,9 Millionen PLN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at