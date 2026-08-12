Erste Schätzungen: Mo-BRUK zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mo-BRUK stellt voraussichtlich am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 5,50 PLN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,97 PLN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mo-BRUK in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 97,1 Millionen PLN im Vergleich zu 67,5 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,83 PLN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,33 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 389,0 Millionen PLN, gegenüber 319,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at