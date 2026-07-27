Mobile Infrastructure Aktie
WKN DE: A3EB4G / ISIN: US60739N1019
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mobile Infrastructure legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mobile Infrastructure wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,087 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,4 Millionen USD – ein Minus von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mobile Infrastructure 9,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,550 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 35,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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