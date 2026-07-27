Erste Schätzungen: Mobile Infrastructure legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mobile Infrastructure wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,087 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,4 Millionen USD – ein Minus von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mobile Infrastructure 9,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,550 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 35,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at