Mobile Infrastructure Aktie

Mobile Infrastructure für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EB4G / ISIN: US60739N1019

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mobile Infrastructure präsentiert Quartalsergebnisse

Mobile Infrastructure präsentiert voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mobile Infrastructure im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,100 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Mobile Infrastructure 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mobile Infrastructure 8,2 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,340 USD, gegenüber -0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 34,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 35,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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