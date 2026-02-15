Mobile Infrastructure Aktie
Erste Schätzungen: Mobile Infrastructure stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mobile Infrastructure öffnet voraussichtlich am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,110 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
Mobile Infrastructure soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,473 USD, gegenüber -0,240 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 34,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 37,0 Millionen USD generiert wurden.
