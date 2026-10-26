Mobile Infrastructure Aktie
WKN DE: A3EB4G / ISIN: US60739N1019
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mobile Infrastructure veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Mobile Infrastructure äußert sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,057 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,32 Prozent auf 9,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,380 USD je Aktie, gegenüber -0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 34,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 35,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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