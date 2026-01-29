MODEC Aktie

MODEC

WKN: 812882 / ISIN: JP3888250002

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MODEC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MODEC präsentiert in der voraussichtlich am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 255,63 JPY aus. Im letzten Jahr hatte MODEC einen Gewinn von 109,71 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll MODEC 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 183,12 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MODEC 181,60 Milliarden JPY umsetzen können.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 794,94 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 489,33 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 685,50 Milliarden JPY, gegenüber 634,23 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu MODEC INC

Analysen zu MODEC INC

Aktien in diesem Artikel

