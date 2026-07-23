MODEC Aktie
WKN: 812882 / ISIN: JP3888250002
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MODEC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
MODEC lädt voraussichtlich am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 196,08 JPY je Aktie gegenüber 189,38 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 181,30 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,66 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 899,95 JPY im Vergleich zu 789,89 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 723,26 Milliarden JPY, gegenüber 685,35 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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