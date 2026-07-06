Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

Modern Times Group MTG Registered A gibt voraussichtlich am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,57 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Modern Times Group MTG Registered A ein EPS von -0,520 SEK je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,91 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,98 Milliarden SEK aus.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,39 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,530 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 12,38 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at