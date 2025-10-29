Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Modern Times Group MTG Registered A wird voraussichtlich am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,89 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Modern Times Group MTG Registered A 1,45 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 108,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,00 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,63 SEK im Vergleich zu -1,740 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 11,60 Milliarden SEK, gegenüber 6,02 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at