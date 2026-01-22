Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Modern Times Group MTG Registered A präsentiert in der voraussichtlich am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,85 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,040 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 84,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,12 Milliarden SEK gegenüber 1,69 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,03 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,740 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,58 Milliarden SEK, gegenüber 6,02 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at