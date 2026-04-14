Modern Times Group MTG AB Registered a Aktie

Modern Times Group MTG AB Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNJE / ISIN: SE0018012486

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Modern Times Group MTG Registered A wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,54 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,530 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,56 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Modern Times Group MTG Registered A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,88 Milliarden SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 14,32 SEK je Aktie, gegenüber -0,530 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 11,85 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 11,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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