Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Modern Times Group MTG Registered B wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,59 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 SEK je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,99 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Modern Times Group MTG Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,00 Milliarden SEK aus.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,38 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,530 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,49 Milliarden SEK, gegenüber 11,58 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at