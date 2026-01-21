Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Modern Times Group MTG Registered B stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,85 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,040 SEK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 84,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,12 Milliarden SEK gegenüber 1,69 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,03 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,740 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 11,58 Milliarden SEK, gegenüber 6,02 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at