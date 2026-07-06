Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Modern Times Group MTG Registered B wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,57 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Modern Times Group MTG Registered B einen Verlust von -0,520 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,31 Prozent auf 2,98 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Modern Times Group MTG Registered B noch 2,91 Milliarden SEK umgesetzt.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,39 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,530 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,38 Milliarden SEK, gegenüber 11,58 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at