Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Modern Times Group MTG Registered B veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,54 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,530 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Modern Times Group MTG Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,88 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,56 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,32 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,530 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,85 Milliarden SEK, gegenüber 11,58 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at