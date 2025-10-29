Modern Times Group MTG AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DPAQ / ISIN: SE0018012494
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Modern Times Group MTG Registered B wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,89 SEK je Aktie gegenüber 1,45 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,00 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 108,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,63 SEK, während im vorherigen Jahr noch -1,740 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,60 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,02 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
