Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Modern Times Group MTG Registered B wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,89 SEK je Aktie gegenüber 1,45 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,00 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 108,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,63 SEK, während im vorherigen Jahr noch -1,740 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,60 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,02 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at