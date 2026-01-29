Erste Schätzungen: Moderna mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Moderna lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -2,579 USD. Das entspräche einem Gewinn von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,910 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Moderna 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 651,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Moderna 966,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -7,907 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -9,280 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,91 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,24 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at