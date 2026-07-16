Erste Schätzungen: Moderna präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Moderna wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -2,035 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 27,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 142,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Moderna für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 103,1 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -8,671 USD, wohingegen im Vorjahr noch -7,260 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,94 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at