05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Modulight präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Modulight wird voraussichtlich am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,025 EUR. Dies würde einen Verlust von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Modulight -0,020 EUR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 52,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,4 Millionen EUR umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,116 EUR, gegenüber -0,150 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 7,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,1 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

