Modulight Aktie
WKN DE: A3C4PU / ISIN: FI4000511506
|
09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Modulight präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Modulight wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,023 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Modulight im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,91 Prozent gesteigert.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,074 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,110 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,2 Millionen EUR, gegenüber 7,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modulight Oyj Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Modulight präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.02.26
|Ausblick: Modulight stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: Modulight präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Modulight präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Modulight zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Modulight Oyj Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Modulight Oyj Registered Shs
|1,06
|-0,93%