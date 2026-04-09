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Modulight Aktie

Modulight für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4PU / ISIN: FI4000511506

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Modulight präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Modulight wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,023 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Modulight im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,91 Prozent gesteigert.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,074 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,110 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,2 Millionen EUR, gegenüber 7,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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