Erste Schätzungen: Moelis Company (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Moelis Company (A) öffnet voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,524 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Moelis Company (A) 0,640 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Moelis Company (A) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 320,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 306,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,07 USD, gegenüber 2,94 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 1,68 Milliarden USD im Vergleich zu 1,54 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at