Erste Schätzungen: Moelis Company (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Moelis Company (A) wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,727 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Moelis Company (A) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 435,2 Millionen USD im Vergleich zu 356,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,72 Milliarden USD, gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at