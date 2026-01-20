Erste Schätzungen: Moelis Company (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Moelis Company (A) stellt voraussichtlich am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,832 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 437,9 Millionen USD gegenüber 438,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,68 USD, gegenüber 1,78 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at