Erste Schätzungen: Moelis Company (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Moelis Company (A) lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,611 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Moelis Company (A) 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 384,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Moelis Company (A) 365,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD, gegenüber 2,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at