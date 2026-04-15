Erste Schätzungen: Mohawk Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mohawk Industries lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mohawk Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,82 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,74 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,49 USD, gegenüber 5,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 11,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,79 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at