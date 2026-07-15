Mohawk Industries Aktie

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WKN: 885067 / ISIN: US6081901042

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mohawk Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mohawk Industries lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mohawk Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,58 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,34 USD je Aktie erzielt worden waren.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,36 Prozent auf 2,79 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,59 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,93 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,94 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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