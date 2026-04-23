Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A legt Quartalsergebnis vor

MOL Hungarian Oil and Gas A wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass MOL Hungarian Oil and Gas A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 112,01 HUF je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 239,71 HUF je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2.235,98 Milliarden HUF gegenüber 2.171,24 Milliarden HUF im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 519,34 HUF, wohingegen im Vorjahr noch 398,11 HUF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8.774,82 Milliarden HUF erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8.696,28 Milliarden HUF waren.

Redaktion finanzen.at