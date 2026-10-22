MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie
WKN: 898178 / ISIN: US6084642023
|
22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A legt Quartalsergebnis vor
MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert in der voraussichtlich am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,327 USD aus. Im letzten Jahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 13,63 Prozent auf 7,61 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,59 Milliarden USD, gegenüber 24,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MOL Hungarian Oil and Gas PlcShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Series -A-
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MOL Hungarian Oil and Gas PlcShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Series -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.