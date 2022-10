Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MOL Hungarian Oil and Gas A lädt voraussichtlich am 04.11.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass MOL Hungarian Oil and Gas A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 306,60 HUF je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 176,41 HUF je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 45,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1.649,38 Milliarden HUF. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2.399,87 Milliarden HUF aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 807,32 HUF je Aktie, gegenüber 674,84 HUF je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 8.943,04 Milliarden HUF fest. Im Vorjahr waren noch 5.959,31 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at