Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MOL Hungarian Oil and Gas A wird sich voraussichtlich am 05.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 217,58 HUF. Das entspräche einer Verringerung von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 244,27 HUF erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 64,55 Prozent auf 2.361,00 Milliarden HUF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.434,86 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 568,82 HUF, gegenüber 674,84 HUF je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 8.243,39 Milliarden HUF, nachdem im Vorjahr 5.959,31 Milliarden HUF generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at