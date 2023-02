Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert Quartalsergebnisse

MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert voraussichtlich am 17.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 302,82 HUF gegenüber 137,21 HUF im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2.289,50 Milliarden HUF aus – das entspräche einem Plus von 29,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.769,96 Milliarden HUF in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1250,72 HUF aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 674,84 HUF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 9.502,56 Milliarden HUF, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5.959,31 Milliarden HUF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at