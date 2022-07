Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MOL Hungarian Oil and Gas A wird voraussichtlich am 05.08.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2022 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,345 USD. Dies würde einer Verringerung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MOL Hungarian Oil and Gas A 0,406 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MOL Hungarian Oil and Gas A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,764 USD, gegenüber 1,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 20,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at