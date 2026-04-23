Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MOL Hungarian Oil and Gas A stellt voraussichtlich am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,170 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A noch 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,56 Prozent auf 6,97 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte MOL Hungarian Oil and Gas A noch 5,64 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,782 USD, gegenüber 0,560 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 25,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,66 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at