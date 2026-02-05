MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie

WKN DE: A2DW9C / ISIN: HU0000153937

05.02.2026

Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MOL Hungarian Oil and Gas A äußert sich voraussichtlich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 104,15 HUF. Im Vorjahresquartal waren -13,350 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MOL Hungarian Oil and Gas A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 2.271,33 Milliarden HUF im Vergleich zu 2.295,70 Milliarden HUF im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 521,98 HUF, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 441,08 HUF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8.495,26 Milliarden HUF erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 9.178,68 Milliarden HUF waren.

