WKN: 898178 / ISIN: US6084642023

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MOL Hungarian Oil and Gas A äußert sich voraussichtlich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,157 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 14,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,01 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,88 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,791 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,600 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 25,60 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 25,11 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

