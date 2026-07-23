MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie

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WKN: 898178 / ISIN: US6084642023

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MOL Hungarian Oil and Gas A wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,244 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MOL Hungarian Oil and Gas A ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,34 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 19,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MOL Hungarian Oil and Gas A einen Umsatz von 6,17 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,821 USD, gegenüber 0,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 28,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,66 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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