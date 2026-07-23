MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie
WKN: 898178 / ISIN: US6084642023
|
23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
MOL Hungarian Oil and Gas A wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,244 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MOL Hungarian Oil and Gas A ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,34 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 19,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MOL Hungarian Oil and Gas A einen Umsatz von 6,17 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,821 USD, gegenüber 0,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 28,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,66 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MOL Hungarian Oil and Gas PlcShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Series -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.02.26
|Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MOL Hungarian Oil and Gas PlcShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Series -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.