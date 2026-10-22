MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie

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WKN DE: A2DW9C / ISIN: HU0000153937

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MOL Hungarian Oil and Gas A öffnet voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 206,75 HUF gegenüber 148,78 HUF im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent auf 2.402,95 Milliarden HUF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.267,57 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 789,25 HUF, gegenüber 398,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 9.805,58 Milliarden HUF geschätzt, nachdem im Vorjahr 8.696,28 Milliarden HUF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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