Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Molecular Partners präsentiert Quartalsergebnisse
Molecular Partners wird voraussichtlich am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,350 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,560 CHF je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Molecular Partners nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen CHF umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen CHF umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,435 CHF, während im vorherigen Jahr noch -1,650 CHF erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen CHF umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen CHF waren.
Redaktion finanzen.at
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