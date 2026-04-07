Erste Schätzungen: Molina Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Molina Healthcare wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,45 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10,89 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 44,72 Milliarden USD, gegenüber 45,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at