Erste Schätzungen: Molina Healthcare präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Molina Healthcare stellt voraussichtlich am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,42 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,11 Prozent verringert. Damals waren 4,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,43 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,83 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,13 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,92 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 44,37 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 45,43 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at