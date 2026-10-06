06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Molina Healthcare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Molina Healthcare präsentiert in der voraussichtlich am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,789 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,86 Milliarden USD aus – eine Minderung von 5,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Molina Healthcare einen Umsatz von 11,48 Milliarden USD eingefahren.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 44,49 Milliarden USD, gegenüber 45,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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