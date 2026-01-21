Erste Schätzungen: Molina Healthcare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Molina Healthcare wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Molina Healthcare in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 10,88 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,92 USD, gegenüber 20,42 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 44,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 40,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at