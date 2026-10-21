Molson Coors Beverage Aktie

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WKN: A0DPTB / ISIN: US60871R2094

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Molson Coors Beverage vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Molson Coors Beverage wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,45 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -14,790 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,97 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,94 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 USD, gegenüber -10,750 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 11,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,14 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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