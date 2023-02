Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing C A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Molson Coors Brewing C A lädt voraussichtlich am 21.02.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,08 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,65 Milliarden USD gegenüber 2,62 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,89 USD, gegenüber 4,15 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 10,73 Milliarden USD im Vergleich zu 10,28 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at