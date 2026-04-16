Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing C A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Molson Coors Brewing C A präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,382 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,34 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,69 USD je Aktie, gegenüber -10,750 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 11,13 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at