Molson Coors Brewing C a Aktie
WKN: A0DQWU / ISIN: US60871R1005
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing C A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Molson Coors Brewing C A wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,45 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -14,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,05 Milliarden USD, gegenüber 11,14 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molson Coors Brewing CoShs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing C A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Molson Coors Brewing C A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing C A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Molson Coors Brewing C A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Molson Coors Brewing CoShs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Molson Coors Brewing CoShs -A-
|46,71
|9,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.