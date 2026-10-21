Molson Coors Brewing C a Aktie

Molson Coors Brewing C a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQWU / ISIN: US60871R1005

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing C A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Molson Coors Brewing C A wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,45 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -14,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,05 Milliarden USD, gegenüber 11,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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