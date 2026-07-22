Molson Coors Brewing C a Aktie

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WKN: A0DQWU / ISIN: US60871R1005

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing C A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Molson Coors Brewing C A wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,51 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Molson Coors Brewing C A ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,71 USD je Aktie, gegenüber -10,750 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 11,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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