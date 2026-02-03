Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing C A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Molson Coors Brewing C A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,51 Prozent auf 2,72 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,38 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 11,18 Milliarden USD, gegenüber 11,63 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at