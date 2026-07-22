Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing Company (MCBC) präsentiert Quartalsergebnisse

Molson Coors Brewing Company (MCBC) öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,51 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Molson Coors Brewing Company (MCBC) ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,71 USD, gegenüber -10,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 11,12 Milliarden USD im Vergleich zu 11,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at