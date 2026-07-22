Molson Coors Brewing Company Aktie
WKN: A0DPTB / ISIN: US60871R2094
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing Company (MCBC) präsentiert Quartalsergebnisse
Molson Coors Brewing Company (MCBC) öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,51 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Molson Coors Brewing Company (MCBC) ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,71 USD, gegenüber -10,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 11,12 Milliarden USD im Vergleich zu 11,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molson Coors Brewing Company (MCBC)
Analysen zu Molson Coors Brewing Company (MCBC)
Aktien in diesem Artikel
|Molson Coors Brewing Company (MCBC)
|35,25
|-1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.